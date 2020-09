La fortuna arriva in Maremma: a Follonica vinti oltre 26mila euro al Superenalotto

FOLLONICA – Giorno fortunato a Follonica. Vinti 26.869, 97 euro alla Tabaccheria Senzuno di via della Repubblica 9 di Follonica con un “5” al Superenalotto.

“Il vincitore, un follonichese cliente abituale della tabaccheria, non si era accorto di aver fatto ‘5’ – spiega una delle titolari -. Noi sapevamo che qualcuno che si era servito da noi aveva vinto – ci informa il sistema -, ma ovviamente non sapevamo chi. L’estrazione è avvenuta giovedì e, fino a ieri, nessuno si era fatto vivo.

La nostra paura era che la vincita andasse persa. Ci era già successo due anni fa, a Pasqua, quando un premio da 100mila euro andò in fumo, non essendo venuto nessuno a ritirarlo.

E invece stamani è successo. Il nostro cliente viene abitualmente in tabaccheria e gioca sempre le stesse schedine, che ci lascia in negozio. Questa mattina è arrivato e ha chiesto alla mia collega di controllargli le schedine giocate, come sempre. E’ a quel punto che la mia collega si è resa conto che fosse lui il vincitore. E’ scoppiato a piangere”.