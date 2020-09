FOLLONICA – Oltre 300 atlete e atleti si sanno affrontando in regata, con presenze anche dall’estero nel Golfo di Follonica. L’edizione Cico 2020 è infatti organizzata dalla sezione di Follonica della Lega navale italiana, con la collaborazione del Club Nautico Follonica e del Club Nautico Scarlino.

di 12 Galleria fotografica Regata Vela Cico 2020









I 300 regatanti sono suddivisi in dieci discipline olimpiche della vela (più le novità de Kiteboard e del nuovo Windsurf IQ Foil che esordiranno ai Giochi del 2024) e nelle due classi “parasailing” i classici 2.4 mR e, per la prima volta, la nuova barca Hansa 303. Saranno anche presenti i velisti azzurri in preparazione dei Giochi di Tokyo (foto Giorgio Paggetti).