Con la Macelleria Laganga la Maremma vola in Danimarca

GROSSETO – Continua la partnership di Macelleria Laganga con i magazzini danesi Salling di Aarhus e Aalborg. Partito in questi giorni infatti un nuovo carico di carne di maremma selezionata dalla Macelleria Laganga.

Contro ogni previsione proprio in periodo di lockdown è iniziata una sinergia tra le eccellenze maremmane e il territorio danese. Il famoso SAL di, grazie all’intermediazione di Grosseto Export, ha selezionato le carni della Macelleria Laganga per la propria clientela. Dopo un periodo di prova più per capire se il periodo di lockdown avrebbe permesso o meno il necessario svolgersi delle operazioni atte a garantire freschezza e sicurezza del prodotto puntando a soddisfare la richiesta esigente della clientela danese, la partnership è decollata e in questi giorni è partito il secondo carico di merce da Grosseto verso la Danimarca.

Protagonista senza dubbio la carne di Maremma ma senza la selezione, la cura e la professionalità accurata garantita dalla Macelleria Laganga, l’intermediazione e l’esperienza di Gabriele Zappelli, managing director di GrossetoExport e dei suoi collaboratori, forse questo connubio non si sarebbe potuto realizzare.

La Macelleria Laganga, storica bottega del territorio maremmano dove tradizione e innovazione vanno a braccetto, si è resa disponibile a realizzare tutto quanto fosse necessario mettere in opera perché la Maremma e la Danimarca potessero dare il via ad un percorso valido per tutte quelle eccellenze a seguire in grado di rappresentarsi anche all’estero. Facendo da testimone ed apripista Macelleria Laganga vuole contribuire a facilitare una ripresa del mercato aprendo nuovi fronti e possibilità.

Andrea Laganga: “E’ un onore per noi vedere la carne da noi selezionata ben esposta e coccolata nei banchi frigo dei magazzini Salling. Per noi un grandissimo onore essere ambasciatori della nostra Maremma oltre confine di fatto promotori e primi fornitori di succose carni bovine nate, allevate e macellate in Maremma verso il territorio danese”.

Christian Steen Hansen, referente Carnis dei magazzini Salling Group: “Siamo fortemente innamorati della Maremma e quindi interessati ai suoi prodotti. Avevamo un sogno, quello di poter vendere carne di Maremma nei nostri banchi in Danimarca. È stata una ricerca lunga e difficile, ma grazie a Maremma Export abbiamo conosciuto la realtà locale della Macelleria Laganga. Una volta conosciuto e provato il prodotto Laganga, anche i nostri clienti non ne possono più fare a meno”.