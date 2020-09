Tuttoweekend, dalla Città visibile a FolloWme: tutti i festival e gli eventi della Maremma

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento

Venerdì 18 settembre

GROSSETO

GROSSETO – “La città visibile” torna nel cuore di Grosseto. L’inaugurazione della manifestazione è in programma venerdì 18 settembre alle ore 18 in piazza Indipendenza con un evento unico e speciale: entra in funzione un’ecopista hi-tech in ghiaccio sintetico, con luci e musica, aperta poi tutti i pomeriggi fino alle ore 23 dal lunedì al venerdì e fino a mezzanotte nel weekend e nei festivi, mentre la mattina nei giorni feriali sarà aperta per le scuole. Sulla stessa ecopista saranno proposti corsi di pattinaggio con istruttori professionali e sarà possibile organizzare anche eventi e feste. LINK

GROSSETO – Venerdì 18 settembre alle ore 18 nei locali della Galleria Eventi di Grosseto si inaugura, in concomitanza con gli eventi della manifestazione “La Città Visibile 2020”, la mostra degli studenti del corso serale del Liceo Artistico, Polo Bianciardi. LINK

GROSSETO – Alla Libreria delle ragazze, venerdì 18 settembre alle ore 18, Maria Rosa Cutrufelli presenta il suo libro “L’isola delle madri”. LINK

GROSSETO – Il chiostro della biblioteca Chelliana venerdì 18 settembre, alle 17, ospiterà un incontro con Giorgia Antonelli, autrice del libro “Il sole in sella”, Il volume, pubblicato da Aporema edizioni, 2020, sarà presentato dalla direttrice della biblioteca Anna Bonelli; a seguire l’autrice parlerà del suo libro con Lina Sellaroli, insegnante grossetana. LINK

GROSSETO – Dopo il successo della prima edizione, torna a Grosseto “Hexagon Film Festival”, il festival cinematografico dedicato ai cortometraggi narrativi della durata massima di 20 minuti. Ogni giorno dalle 19 alle 24 verranno proiettati 10 dei corti selezionati, in dieci vetrine di negozi del centro storico di Grosseto. I passanti potranno fermarsi a godere delle proiezioni, seguendo una mappa a tappe, dopodiché potranno collegarsi alla webapp di Hexagon Film Festival per votare il loro corto preferito. LINK

GROSSETO – C’è tempo sino a domenica 20 settembre per visitare la mostra della Raf, l’associazione fotografica Riflessi che torna ad esibirsi dopo il periodo di lockdown con una nuova mostra fotografica collettiva. La mostra sarà allestita alla galleria il Quadrivio a Grosseto. La mostra ci farà scoprire le meraviglie che si possono trovare attraversando le strade del mondo, ma non solo. Personaggi, colori, situazioni particolari e molto altro. LINK

GROSSETO – Torna in via Lago di Varano, a Grosseto, la Festa dello sport. Dal 21 agosto al 20 settembre tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, sarà possibile degustare piatti tipici maremmani. Un’occasione per gli amanti dello sport e della nostra cucina. LINK

MANCIANO

SATURNIA – Continua la mostra allestita a cura dell’Associazione grossetana acquerellisti (Aga) e sotto la vigile e preziosa collaborazione del direttore artistico Marco Firmati, presso le eleganti sale del Polo Aldi a Saturnia. La mostra, dal titolo “Quando un’emozione diventa colore” ha decisamente una cornice non comune, vuoi per l’eleganza del centro culturale, vuoi per l’impareggiabile contesto paesaggistico in cui il tutto è incastonato. La mostra rimarrà aperta fino all’11 ottobre. LINK

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Galleria Spaziografico allestisce a Massa Marittima in vicolo Ciambellano 7 la mostra fotografica “Eva”, opere del maestro Mario Vidor che hanno per soggetto la figura femminile immersa nella natura. L’opening è fissato per sabato 29 agosto con orario 18-20. Rimane aperta fino al 18 settembre con orario 17 – 20. LINK

MONTE ARGENTARIO

PORTO SANTO STEFANO – Si aprirà sabato 5 settembre la mostra personale “Lucio Bonavolontà Riva” alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano (Monte Argentario). La mostra resterà aperta fino al 20 settembre con orario 18,30 – 22. LINK

SAN GIOVANNI DELLE CONTEE – Da sabato 29 agosto (e per tutto il mese di settembre) a San Giovanni delle Contee, nel comune di Sorano, all’osteria Maccalè, una scelta di cartoline di grandi fotografi sull’Africa. LINK