Lavori stradali su via Telamonio e via Fabio Massimo: le modifiche alla circolazione

GROSSETO – Prosegue il piano degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade cittadine promosso dai Lavori pubblici.

I lavori di manutenzione della pavimentazione stradale interessano le corsie sottostanti al ponte dei Macelli, la rotatoria di via Telamonio e il tratto di via Fabio Massimo fino all’incrocio con via porto Loretano.

Il Comune ha stanziato 55mila euro per questi lavori che prevedono la fresatura e la riasfaltatura.

In occasione dei lavori sono in vigore le seguenti modifiche alla circolazione:

fino al 25 settembre, esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 8,30 alle ore 18 sarà realizzata un’area di cantiere stradale mobile in via Telamonio e per un tratto di via Fabio Massimo. Pertanto su via Fabio Massimo sarà istituito il divieto di fermata e il divieto di passaggio pedoni sul marciapiede adiacente al cantiere;

fino al 25 settembre sarà in vigore il divieto di fermata nell’area di parcheggio riservata ai ciclomotori e motocicli (delimitata da un cordolo tra via Fabio Massimo e via Telamonio e adiacente al bar);

dalle ore 8.30 del 21 settembre e fino al termine dei lavori comunque non oltre le ore 18 del 21 settembre, è istituito il divieto di transito nell’arcata nord del sottopasso ferroviario in via Sonnino e via Telamonio con deviazione del traffico verso l’arcata sud del sottopasso. Durante questo periodo è vietato ai veicoli che impegnano l’arcata sud del sottopassaggio di dirigersi verso via Telamonio e via Fabio Massimo.

Durante l’esecuzione dei lavori, e particolarmente dalle ore 8.30 del 22 settembre fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18 del 22 settembre, è istituito il divieto di transito nell’arcata sud del sottopasso ferroviario con deviazione del traffico proveniente da nord e da sud verso l’arcata nord del sottopasso.

La regolamentare circolazione dei veicoli sarà garantita dall’utilizzo di movieri sulla rotatoria tra via Telamonio, via Etruria, via Fabio Massimo e via Tarquinia.