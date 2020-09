Foto puzzle: le tue foto in versione gioco

Oggi internet offre qualsiasi genere di opzione per gli appassionati di fotografia. Le tue immagini possono infatti essere trasformate in ciò che preferisci, dall’album fotografico di tipo professionale fino ad un bel foto puzzle. Per farlo non serve avere a disposizione software professionali e neppure essere dei grandi esperti di fotoritocco o di informatica. È sufficiente trovare un sito che offra questo genere di opportunità, anche tu potrai creare il prodotto che desideri, in poche e semplici mosse, per poi fartelo spedire a casa. Si tratta di opportunità che permettono di dare vita a regali originali, oggetti per la casa, modalità che permettono di ammirare le tue foto nel tempo, mantenendole sempre belle e perfette.

Perché creare un foto puzzle

Un foto puzzle non è altro che il classico rompicapo, che ha però come soggetto una delle tue fotografie preferite. Le varianti disponibili sono diverse, a partire dai piccoli puzzle in formato cartolina, con meno di 50 pezzi; per arrivare poi ai puzzle in formato poster, con oltre 1.000 pezzi: un vero rompicapo con cui allietare gli amici o la famiglia. Se hai una foto a cui tieni molto, collegati a un sito che offra questa opportunità e crea il tuo foto puzzle, per farlo non servono abilità specifiche. È sufficiente infatti utilizzare i pratici strumenti messi a disposizione dai siti che offrono questo genere di opportunità.

Cosa si può personalizzare

Oltre alla fotografia da inserire nel foto puzzle, sono numerose le variabili che si possono modificare a piacere, scegliendole da un chiaro menu. La prima cosa da valutare sono le dimensioni del puzzle: dalla piccola cartolina 10×15, fino all’enorme poster. La fotografia da scegliere dovrà essere quella che si preferisce, tra quelle scattate durante una vacanza o in un’occasione speciale ad esempio; l’importante è che si tratti di un’immagine speciale, originale, che sia bella da ammirare. Si decide l’orientamento e la si carica direttamente sul sito di destinazione. In questa fase è possibile anche modificare leggermente l’immagine, ad esempio aggiungendo un testo, una cornice o altri elementi esterni. Il software, disponibile sul sito e non necessariamente da scaricare, permette anche di fare qualche piccola modifica sull’immagine, ad esempio migliorando il contrasto, o ritagliandola per renderne più incisiva l’inquadratura.

Come ricevere il foto puzzle

Dopo aver indicato tutte le personalizzazioni che si preferiscono, si può inviare il foto puzzle alla stampa. Ovviamente è possibile stamparne uno solo, oppure decidere per una stampa multipla: con questa opzione si ottiene anche un piccolo sconto, perché una stampa multipla costa meno di quella singola. In seguito si potrà decidere di farsi spedire il risultato direttamente a casa. La comodità di questo tipo di offerta sta anche nel fatto che si può preparare un foto puzzle in qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno della settimana. Quindi puoi decidere di usare parte del tuo tempo libero proprio per la creazione di un prodotto di questo genere, da utilizzare per l’arredo della tua casa, o come regalo originale.

Non solo foto puzzle

La tecnologia odierna permette di dare vita a giochi, oggetti per la casa, soprammobili e album fotografici, il tutto di qualità professionale e con le tue immagini preferite. Le opzioni sono moltissime e permettono di rendere le tue foto immortali. Un esempio è quello dei fotolibri; si tratta degli album fotografici contemporanei. Invece di stampare le singole fotografie, per poi inserirle all’interno delle pagine di un album, le si stampa direttamente sulle pagine di un libro, appositamente costruito. Si possono così’ creare volumi dedicati ai figli, alle vacanze in un preciso luogo, a una festa in famiglia o con gli amici; per poterli poi ammirare più volte nel corso degli anni.