Contributi per agenzie di viaggio e tour operator: ecco come presentare le domande

GROSSETO – Ascom Confcommercio Grosseto segnala che è stato pubblicato il bando del Mibact per l’assegnazione ed erogazione dei contributi a fondo perduto a ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator, settori imprenditoriali particolarmente colpiti dall’emergenza Coronavirus a causa del crollo del turismo.

La domande potranno essere inviate dal 21 settembre al 9 ottobre 2020.

Questi i requisiti richiesti: iscrizione al Registro delle imprese con i codici Ateco 79.11 e 79.12; essere imprese attive e non avere procedure concorsuali in corso; avere sede legale in Italia; essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento; non essere destinatari di sanzioni interdittive; essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi; assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

L’ammontare del contributo verrà determinato in base a una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i periodi 23 febbraio – 31 luglio 2020 e 23 febbraio – 31 luglio 2019, in misura pari: al 20% per le realtà con ricavi non superiori a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso; al 15% per le realtà con ricavi tra 400mila euro e un milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso; al 10% per le realtà con ricavi tra un milione di euro e 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso; al 5% per realtà con ricavi superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

Il contributo integra quanto eventualmente percepito con il contributo a fondo perduto per imprese e autonomi con fatturato inferiore a 5 milioni di euro previsto dal decreto Rilancio.

Gli uffici Ascom Confcommercio Grosseto sono a disposizione degli associati per la presentazione delle domande; per maggiori informazioni e per prenotazioni scrivere all’indirizzo e-mail assistenza@confcommerciogrosseto.it, specificando nome, cognome, denominazione azienda, recapito telefonico.

Oltre a questa opportunità, l’associazione ricorda che sempre per il settore delle agenzie di viaggi, ma anche per le guide turistiche e per il sistema dei collegamenti (taxi, noleggio con conducente – Ncc, noleggio bus), si attende a breve anche l’apertura del bando regionale per altri contributi, come annunciato nei giorni scorsi.