Benini e Di Giacinto chiudono la campagna: adesso tocca agli elettori. TUTTE LE FOTO

FOLLONICA – Si è chiusa questa pomeriggio nel centro di Follonica la campagna elettorale dei due candidati che domenica 20 e lunedì 21 settembre si sfideranno al ballottaggio.

Andrea Benini, centrosinistra, ha salutato questa nuova campagna elettorale nel giardino del casello idraulico presentando ai suoi simpatizzanti i cinque video lanciati per avvicinarsi al voto del ballottaggio. Con lo slogan #chiudiamolapartita. «Adesso – ha detto – dopo un anno e mezzo di campagna elettorale questa città ha bisogno di avere un sindaco e di chiudere la partita».

di 11 Galleria fotografica chiusura Benini 2020









Massimo Di Giacinto, centrodestra, ha scelto invece di chiudere la sua corsa per la sfida del ballottaggio con una lunga passeggiata insieme alla sua giunta designata da Pratoranieri alla Colonia Marina per finire all’ex Ilva e in via Roma di fronte al suo gazebo elettorale. «Oggi abbiamo avuto – ha detto Di Giacinto – buone sensazioni, abbiamo incontrato tante gente. Questo era il senso della nostra ultima iniziativa prima del silenzio elettorale».

di 11 Galleria fotografica Chiusura Di Giacinto 2020









Ricordiamo che si vota domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede del ballottaggio di Follonica inizierà martedì mattina alle 9 e dovrebbe concludersi già intorno all’ora di pranzo. La proclamazione del nuovo sindaco di Follonica ci sarà nel pomeriggio di martedì 23 settembre.