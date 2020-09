Marras: «Asilo nido in ospedale per i figli di chi lavora al Misericordia»

GROSSETO – “Ho avuto modo di confrontarmi molto, negli ultimi mesi, con professionisti ed operatori della sanità, la mia proposta nasce da qui, dall’ascolto delle loro esigenze. Dovremmo realizzare un asilo nido aziendale nell’area dell’ospedale di Grosseto per permettere a tutti, medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, addetti in generale, di avere un servizio per i propri figli”.

Lo dice Leonardo Marras, candidato del Pd al consiglio regionale della Toscana. “È una proposta concreta – afferma Marras – per la quale non servono certo risorse ingenti, né tempi lunghi, che consentirebbe di dare un piccolo ma importante segnale di attenzione soprattutto alle donne che si occupano della nostra salute, che sono mamme e che spesso per i tempi di lavoro, mal concilianti con i bisogni educativi, sacrificano la famiglia”.

“Una struttura per l’infanzia nello spazio dell’ospedale, invece – conclude Marras – agevolerebbe il rientro dopo la maternità e ne gioverebbe sicuramente l’organizzazione familiare”.