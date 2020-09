Incontro con il ministro: buone notizie per Corridoio Tirrenico e Darsena Europa

GROSSETO – Si è svolto oggi pomeriggio nella sede di Grosseto della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno un incontro istituzionale tra il presidente della Camera di Commercio Breda e la Ministra delle Infrastrutture De Micheli. Si è trattata di una riunione di aggiornamento rispetto a quanto era stato delineato nell’incontro dello scorso giugno, avvenuto a Roma.

La Ministra ha confermato che sono stati risolti i nodi burocratici che bloccavano il progetto del corridoio tirrenico e ha garantito il finanziamento dell’opera.

Al momento, è in corso il confronto di Anas con il concessionario Sat per la definizione dell’acquisizione del progetto.

Parallelamente, sarà nominato un commissario, che anche grazie alle norme del Decreto Semplificazioni 2020 imprimerà un’accelerazione di tutto l’iter.

In fase di completamento anche la Grosseto/Fano con il futuro avvio dei lavori sui restanti lotti, che seguiranno l’apertura del cantiere del lotto 4 della Due Mari avvenuta oggi.

La procedura imminente di nomina del commissario riguarderà anche la Darsena Europa, per la quale sono invece stanziati dal MIT 200 milioni di euro come già anticipato dalla Ministra in occasione della sua ultima visita a Livorno.

Novità anche per il trasporto ferroviario: è stato anticipato il mandato a RFI per avviare lo studio di fattibilità per la velocizzazione della linea ferroviaria tirrenica.

“Ci fanno piacere le conferme da parte della Ministra sui nodi infrastrutturali vitali per il nostro territorio, e la ringraziamo per la disponibilità dimostrata venendo in Camera di Commercio – è il commento di Riccardo Breda – per quanto ci riguarda attraverso le iniziative del Tavolo per lo sviluppo continueremo a sollecitare affinché i tempi siano veloci e certi”