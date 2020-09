Il Tartasub Maremma festeggia e consegna i diplomi, archiviate con successo le attività estive

GROSSETO – Si sono concluse al Bagno Moderno le attività estive del Tartasub Maremma in collaborazione con la Uisp di Grosseto. Anche quest’anno grande interesse e partecipazioni di adulti e bambini che hanno provato le emozioni delle immersioni subacquee. Particolare attenzione per la sicurezza: nel rispetto dei protocolli anti Covid sono stati contingentati gli ingressi in acqua, ma questo non ha fermato l’entusiasmo dei partecipanti.

Ormai da tre anni gli istruttori dell’associazione si tuffano nella piscina dello stabilimento balneare insieme ai partecipanti, grazie alla collaborazione e all’ospitalità del titolare Federico Galli. Nelle prove subacquee indossato tutto l’occorrente: muta, pinne e maschera fino alle attrezzature tecniche come erogatore e bombola. Insomma un’immersione vera e propria, un percorso subacqueo rigorosamente seguito da un istruttore del Tartasub nell’ambito dell’iniziativa “subacqueo per un giorno”.

Nell’ultima serata sono stati consegnati i diplomi a due allievi che hanno seguito il primo corso invernale per mini sub. I candidati, Filippo e Lorenzo, hanno portato a termine il loro addestramento nonostante la sospensione durante il lockdown, effettuando le rimanenti lezioni teoriche on-line. Le lezioni sono state, invece, nella piscina gestita dalla Uisp in via Veterani dello Sport: qui, anche nella stagione appena iniziata, l’associazione Tartasub Maremma sarà presente con interessanti novità.