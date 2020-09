Elezioni regionali: ecco i candidati che hanno sottoscritto l’appello dell’Arci

GROSSETO – “Arci comitato territoriale di Grosseto ringrazia le candidate e i candidati che hanno sottoscritto il nostro appello, per una associazione come la nostra, questa condivisione di intenti espressi nel documento, rappresenta un patto che va oltre il momento elettorale” scrive in una nota Arci Grosseto.

“I sottoscrittori si sono impegnati a – proseguono da Arci -:

sostenere l’associazionismo circolistico e più in generale il terzo settore;

rafforzare il principio di laicità della pubblica amministrazione e della tutela dei diritti civili individuali;

aumentare il protagonismo della Toscana nelle relazioni con le regioni del mediterraneo per politiche che favoriscano il dialogo tra le culture e la cooperazione tra i popoli contrastando sovranismo xenofobia e razzismo;

la difesa del carattere pubblico della sanità;

repressione di ogni rigurgito fascista;

la scelta di una Toscana come promotrice di un modello di sviluppo economico sostenibile e solidale”.

Questi i nomi delle/dei sottoscrittrici/ori: Massimo Baldi (Svolta), Flavio Barile (Toscana a Sinistra), Paola Della Santina (Toscana a Sinistra), Marco Giuliani (Sinistra Civica Ecologista), Latifa Hasnaoui (Sinistra Civica Ecologista), Leonardo Marras (Partito Democratico), Teresa Monachino (Sinistra Civica Ecologista), Giampaola Pachetti (Partito Democratico), Gianluca Quaglierini (Toscana a Sinistra), Lorenzo Rossi (Sinistra Civica Ecologista), Donatella Spadi (Partito Democratico), Silvia Suglia (Svolta) e Enrico Tellini (Partito Democratico).