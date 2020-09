Donnavventura a Grosseto: le telecamere Mediaset mettono in vetrina la città

GROSSETO – Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Luca Agresti hanno accolto le ragazze del programma televisivo Donnavventura, che quest’anno promuove l’talia con un tour tra le attrazioni ambientali e turistiche della penisola. Resteranno in città tutto il fine settimane per la puntata che riguarderà Grosseto.

Donnavventura è un docu-reality che coniuga la passione per l’avventura a quella per il viaggio in terre estreme. Le protagoniste sono giovani donne pronte a vivere un’esperienza straordinaria negli angoli più spettacolari del pianeta: e Grosseto e il suo territorio si meritano un’ampia vetrina. La puntata andrà in onda domenica 27 settembre su rete 4 e in streaming su Mediaset Play. Durante la puntata sarà possibile ammirare le bellezze del Parco della Maremma, Marina e Principina, dell’area archeologica di Roselle e delle mura medicee nel centro storico cittadino.

Il Comune ha voluto sostenere questa iniziativa con un contributo di circa 14mila euro: “Sostenere concretamente il turismo del territorio era uno degli obiettivi che ci eravamo posti nell’ambito del Nucleo Fenice: la volontà era quella di far compiere un salto di qualità alla promozione della Maremma non solo in ambito locale, ma soprattutto a livello nazionale. – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vice sindaco Luca Agresti -. L’obiettivo è stato centrato: lo dimostra la presenza di Grosseto in un programma tv così seguito e conosciuto come Donnavventura, che va ad aggiungersi ad altri momenti che hanno visto protagonista il territorio su scala nazionale: la campagna di promozione “Maremma Sicura per Natura” di Ambito Maremma Toscana Sud, di cui il Comune è capofila, ha infatti superato l’obiettivo prefissato, previsto nel Nucleo Fenice, andando ben oltre i 20 milioni di contatti previsti, grazie ad una capillare diffusione su tutti i media nazionali. Davvero un bel segnale per il turismo del nostro territorio, così importante per la ripresa della nostra economia soprattutto in tempi difficili come questi.”