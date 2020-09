GROSSETO – Sono due le notizie importanti che il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli ha portato oggi in Maremma: da oggi si apre il cantiere e partono i lavori nel lotto 4 (106 milioni di investimento e 3 anni di lavorazione per poco meno di tre chilometri di lunghezza); dopo 52 anni finalmente si farà la Tirennica con l’adeguamento dell’Aurelia tra Rosignano e Tarquinia e soprattuto con la realizzazione di una strada sicura, a quattro corsie e senza pedaggio in tutto il tratto che interessa la provincia di Grosseto, compreso quello a sud del capoluogo fino al confine con il Lazio.

La ministro è stata prima a Grosseto dove ha incontrato il presidente della Camere di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda per fare il punto della situazione proprio sulla Tirrenica.

Poi ha partecipato ad una iniziativa al gazebo Pd parlando di infrastrutture per la Maremma e ha concluso la sua visita grossetana facendo un sopralluogo nel cantiere del lotto 4 della Due Mari che si è aperto oggi.

Il lotto 4 e l’inizio dei lavoro: ecco tutto quello che c’è da sapere –Anas (Gruppo FS Italiane) e l’impresa esecutrice “RTI Itinera S.p.a.- Monaco S.p.a” hanno sottoscritto l’atto di consegna che completa l’iter di affidamento e dà concretamente il via ai lavori di ampliamento a quattro corsie del quarto lotto della strada statale 223 “di Paganico”, nell’ambito del progetto di potenziamento dell’itinerario E78 Grosseto-Siena.

Il tratto è lungo complessivamente 2,8 km e congiunge due tratti già realizzati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto.

I lavori, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro, riguardano la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento a quella esistente che sarà ammodernata. Gli interventi comprendono 8 viadotti (di cui 5 da realizzare ex novo e 3 esistenti da ammodernare) per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.

La durata dei lavori è di 1190 giorni (3 anni e 3 mesi).

La Due Mari E78 Grosseto-Siena – Il raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena) riguarda complessivamente 63,5 km. Di questi, 49 sono stati realizzati e aperti al traffico tra il 2006 e il 2018; 2,8 km (lotto 4) sono in corso di esecuzione, mentre per gli ultimi 11,8 km (lotto 9) il progetto esecutivo è in fase di verifica di attuazione ed ottemperanza alle prescrizioni CIPE presso il Ministero dell’Ambiente. Successivamente alla chiusura di tale procedura, sarà completata la validazione e l’approvazione del progetto esecutivo per avviare la gara di appalto per l’affidamento dei lavori nel primo semestre 2021.

In corrispondenza della galleria “Casal di Pari” (tra gli svincoli Pari e Casal di Pari) la circolazione è temporaneamente a doppio senso nella nuova galleria realizzata, in attesa dell’ammodernamento della galleria esistente, per il quale Anas sta provvedendo alle attività necessarie. In particolare, dopo l’esecuzione di una specifica campagna di indagini tecniche, è in corso la progettazione esecutiva che sarà completata entro l’anno per acquisire le necessarie autorizzazioni. È possibile ipotizzare che la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori venga avviata nel 2021, per un investimento di 30 milioni di euro.