“Chiudiamo la partita”: domani l’ultimo evento della campagna elettorale di Andrea Benini

FOLLONICA – E’ in programma per domani, venerdì 18 settembre, alle 18, nel giardino del Casello Idraulico l’evento di chiusura della campagna elettorale di Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica per il centrosinistra.

Un momento per salutare gli elettori e confrontarsi sui temi del programma in un clima informale. Durante l’incontro saranno proiettati i video della campagna “Chiudiamo la partita” e, in anteprima, l’ultimo spot del ciclo.

L’evento avverrà nel rispetto della normativa anticovid, per questo è consigliabile la prenotazione, inviando un messaggio, anche su whatsapp, al numero 331 4578487.