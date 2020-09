Andrete a votare? Ecco come avete risposto al nostro #Instapoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per capire qualcosa di più sui propri lettori.

Domenica e lunedì siamo chiamati alle urne come toscani per rinnovare i vertici regionali e come italiani per votare il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. I follonichesi, inoltre, dovranno scegliere il loro sindaco nel ballottaggio tanto atteso tra Andrea Benini e Massimo Di Giacinto.

Per questo vi abbiamo chiesto se andrete a votare o meno e perché. Il 78,6% di coloro che hanno risposto al nostro Instapoll hanno dichiarato che andranno a votare (dal calcolo dei ‘no’ sono stati tolti coloro che hanno risposto che non andranno a votare perché minorenni).

Il 21,4%, invece, ha dichiarato che non si recherà alla urne. Perché? La maggior parte ha spiegato di essere fuori città. In molti hanno detto che non andranno a votare perché delusi dalla politica, altri per il Coronavirus (“Troppa leggerezza nelle misure anticontagio”, ha risposto una lettrice). Infine c’è chi ha risposto che vorrebbe votare ma non può non essendo cittadino italiano.

Voterai sia le elezioni regionali che il referendum costituzionale (e, se follonichese, il ballottaggio)? Il 93,6% di coloro che si recheranno alle urne domenica e lunedì dichiara che voterà sia le regionali che il referendum (e ballottaggio). Il 6,4% che ha risposto no ha dichiarato che non voterà per le regionali, ma si esprimerà solo sul referendum.

Infine, vi abbiamo chiesto se avete deciso cosa votare. L’80,5% dichiara di avere le idee chiare, mentre il 19,5% dei votanti dice di essere indeciso.