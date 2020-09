Stop all’acqua per 10 ore in città: domani tecnici del Fiora a lavoro. Ecco le vie coinvolte

GROSSETO – Grosseto, manutenzione straordinaria sulla rete idrica. L’intervento si è reso necessario per effettuare la riparazione di una condotta in via Bianciardi, interessata da una improvvisa rottura.

I lavori saranno effettuati nella giornata di domani, giovedì 17 settembre, dalle 7 alle 16.30, con ripristino del flusso, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

L’intervento determinerà la temporanea sospensione dell’erogazione idrica alle utenze situate in via del Tiro a Segno, via Giulio Cesare, via Celata, via Gavorrano, via Cere, via Orcagna, via Tuscania, via Cosano, via Telamonio, via Mentagna, via Spinello, via Sogno, via Ugolini, via Gronchi, via Saragat, via Leone, via Segni, via Pertini, via Harris, via Piccioni, via Palazzoli, via Girardengo, via Zecchini, via Coppi, via Puntone, via Dogana, via Cassola, via Val Chiana, via Fiesole, via Triana, via Palazzoli, via Giotto, via Statonia, via Clodia, via Vulci, via Fanti, via Caletra, via Cosa, via Sovana, via Sauro, via Pancole e via Preselle.

I lavori potranno determinare in tutta la città di Grosseto occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo: AdF pertanto consiglia la chiusura degli ingressi delle autoclavi per tutta la durata dell’intervento.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.