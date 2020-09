Regionali, Mallegni in Maremma per sostenere i candidati di Forza Italia

GROSSETO – Il commissario toscano di Forza Italia-Berlusconi presidente arriva in Maremma per sostenere i candidati azzurri alle elezioni regionali di domenica 21 e lunedì 22 settembre. Il senatore Massimo Mallegni sarà a Grosseto e Orbetello giovedì 17 settembre accompagnato dal collega di scranno Roberto Berardi.

La delegazione forzista incontrerà gli imprenditori del territorio, le associazioni, il sindaco di Grosseto e presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il Sindaco del comune di Orbetello Andrea Casamenti.

La giornata maremmana inizia alle ore 9 con l’incontro nella sede di Confcommercio Grosseto con le imprese. Alle 10 il senatore ha in calendario l’appuntamento con la presidente dell’associazione Anli (Associazione nazionale liberi insegnanti) la grossetana Alessandra Grammino per poi spostarsi negli uffici del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Alle 11.45 è in programma la conferenza stampa al bar Affetti in piazza del Sale: all’incontro con la stampa parteciperanno i candidati azzurri alle elezioni Regionali, il coordinatore provinciale di Forza Italia Sandro Marrini, capolista, l’assessore al Sociale del Comune di Grosseto Mirella Milli, Jessica Ciaffarafà e Giuseppe Laganà.