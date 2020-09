Nuoto, beach tennis e tanto altro: ecco il ricco programma dei corsi targati Uisp

GROSSETO – Sono iniziati i corsi organizzati dalla Uisp direttamente nella sede di viale Europa o nella piscina di via Veterani dello Sport. Partendo proprio dalla piscina, la Uisp ha messo in piedi un ricco programma con acqua baby per piccoli da 0 a 3 anni, acquaticità per bambini dai 3 ai 6 anni, nuoto ragazzi dai 6 ai 14 anni; prevista anche ginnastica dolce in acqua. Chi vuole può invece dedicarsi all’acquagym (il martedì e il giovedì o il mercoledì e il venerdì). Tutte le iniziative in piscina sono favorite dalla temperatura di 31 gradi, la più alta negli impianti cittadini.

Passando ai corsi organizzati in sede, c’è il fiore all’occhiello del comitato, ovvero il beach tennis nella tensostruttura: a Uisp Beach Park si gioca e si impara con gli istruttori nazionali Uisp Enrico Terenzi e Alessandro Bernabini e l’istruttore Fit primo livello Francesco Briaschi: chi fa iscrivere un amico ha diritto al 20% di sconto sulla sua quota. Nella sala del comitato è previsto il corso di ginnastica per il benessere, il lunedì e il giovedì dalle 9,30 alle 10,30 e dalle 19,45 alle 20,45 e il mercoledì dalle 19,45 alle 21. Il lunedì e il giovedì (dalle 11 alle 12) e il lunedì e il mercoledì (17,30-18,30 e 18,30-19,30) ci sono invece i corsi di qi-gong e taiji quan. Praticamente giornaliero, infine, il programma della ginnastica per la salute che vede impegnati ben otto istruttori (per orari completi consultare il sito www.uispgrosseto e rivolgersi alla segreteria di viale Europa, 0564417756).

Infine la scuola di pallavolo, con il gruppo giovanile maschile e femminile dai 13 ai 19 anni e il gruppo senior misto senza limiti di età e i corsi di beach volley (le prime due lezioni sono gratuite).

Per tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria Uisp in viale Europa, telefono 0564417756, email grosseto@uisp.it.