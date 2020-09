GROSSETO – Torna il sole sulla Maremma dopo qualche giornata di nuvole: cielo sereno, invece, è atteso fin dal mattino di mercoledì 16 settembre.

Un altro grado in meno per le temperature massime che dopo i 33 gradi di lunedì e i 32 di ieri, dovrebbero oggi assestarsi a quota 31 nel capoluogo.

In calo le temperature minime: dai 21 di ieri oggi sono previsti 19 gradi. Vento debole al mattino e in leggero aumento il pomeriggio. Questa situazione potrebbe restare stabile per qualche giorno.

