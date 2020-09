Il gazebo del Pd andrà in dono al centro pediatrico di Via Aurelia nord: servirà per le vaccinazioni

GROSSETO – Il dottor Alberto Colombini e le dottoresse Maria Carla Martinuzzi e Grazia Conti del centro pediatrico di via Aurelia Nord, al fine distanziare coloro che devono fare vaccinazioni antinfluenzali da tutti gli altri che utilizzano l’ambulatorio per altri scopi, hanno pensato di utilizzare un gazebo, di quelli grandi a struttura fissa, che solitamente si usano nelle campagne elettorali.

Così, in un incontro nato per caso, Colombini, chiedendo informazioni a Marco Simiani, componente del Partito democratico, non solo ha ottenuto tutte le delucidazioni necessarie sulle procedure da intraprendere per i permessi ma, tramite l’intervento del segretario provinciale Giacomo Termine, i pediatri hanno avuto in dono, proprio il gazebo del Pd in piazza Stammati, che, ad elezioni finite, verrà montato davanti allo studio pediatrico.

“Per il Partito democratico provinciale è stato un vero piacere mettersi a disposizione per una buona causa – spiegano i dem maremmani -, sopratutto in previsione di un autunno che si prospetta abbastanza critico per chi deve operare nel campo della sanità”.

“Per i pediatri – concludono dal Pd – le belle sorprese non sono finite qui, perché grazie alla Onlus “Un mondo di amici” è arrivata l’offerta di un’altra struttura tensioattiva da installare davanti al centro pediatrico ed offrire così una maggiore funzionalità agli assistiti”.