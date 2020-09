Il croato Vrdolyak al Grifone. Oggi amichevole con il Pisa, domenica con la Viterbese

GROSSETO – Un mediano d’esperienza, con tre stagioni in serie C all’attivo, che potrà dare sicuramente un grande contributo al campionato del Grifone. Mario Vrdolyak, croato classe 93, ha firmato ieri pomeriggio al Centro sportivo di Grosseto e sarà, quindi, un punto fermo della nuova formazione. Il suo impiego in campo potrebbe già avvenire questo pomeriggio alle 17 a Montecatini Terme, dove il Grosseto affronterà in amichevole il Pisa. La gara sarà chiusa al pubblico e alla stampa, ma sarà anche trasmessa in diretta su Canale50 e, in replica, alle 22.30.

Intanto anche il sesto giro di tamponi fatti ieri mattina allo staff tecnico dirigenziale e atleti del gruppo squadra, è risultato negativo. Gli esami sono stati effettuati all’interno del Centro sportivo di Roselle, eseguiti come da disposizioni del protocollo della Figc, all’intero staff biancorosso.

Oggi pomeriggio, sempre alle 17, oltre all’amichevole che il Grosseto disputerà contro il Pisa, sarà sorteggiato il calendario per la prossima stagione di Lega Pro. La prossima amichevole, invece, è prevista per domenica 20 settembre, sempre alle ore 17, sul terreno dell’Enrico Rocchi di Viterbo contro la Viterbese: la partita sarà a porte chiuse per i tifosi ma aperta alla stampa e in diretta su Telelazionord.