Campionati italiani di atletica, presenti anche i giudici ausiliari del liceo scientifico sportivo

GROSSETO – Presenti anche gli alunni della 4a G dell’Istituto di Istruzione Superiore P. Aldi sezione Liceo Scientifico Sportivo di Grosseto, in qualità di giudici di gara ausiliari, ai Campionati Italiani di Atletica Leggera Juniores e Promesse. Questa attività, per la quale i ragazzi sono stati richiesti dal Comitato Organizzatore dei Campionati, è la naturale prosecuzione del Progetto P.C.T.O., ex Alternanza Scuola Lavoro, avviato lo scorso anno scolastico 2019/2020 e interrotto a causa dell’emergenza Covid 19.

La bella esperienza che i ragazzi del Liceo Sportivo si apprestano a vivere, in assoluta sicurezza con tutti i protocolli Anti Covid messi in atto, su un campo gara così importante, è frutto delle sinergie e dell’impegno messi in atto dal Dirigente Scolastico del Polo Aldi dott. Roberto Mugnai, dal GGG/FIDAL Grosseto nella persona del fiduciario Lia Bellucci, dal CP/FIDAL Grosseto nella persona del presidente Elisabetta Artuso e del presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani di Atletica Leggera Juniores e Promesse Adriano Buccelli.

Durante il corso di formazione per giudice ausiliario di atletica leggera gli alunni sono stati seguiti dal GGG/FIDAL Grosseto e successivamente tesserati.