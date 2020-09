Benini e Di Giacinto: la sfida in diretta su IlGiunco.net. Ecco come è andata

GROSSETO – Andrea Benini e Massimo Di Giacinto. Sono loro, i due candidati a sindaco di Follonica, centrosinistra e centrodestra, che stamattina in diretta si sono sfidati nella redazione de IlGiunco.net.

Tanti i temi affrontati durante i 40 minuti di confronto, un confronto leale e rispettoso che ha dato modo ai lettori de IlGiunco.net e a tutti i fan delle piattaforme social di seguire proposte e idee per Follonica dei due candidati.

Sicurezza, turismo, Ex-Ilva. Colonia Marina, Carnevale e tanti altri argomenti sono stati toccati da Benini e Di Giacinto che spesso hanno proposto soluzioni diverse e progetti diversi da realizzare. Anche questo fa parte della democrazia e per questo che il nostro quotidiano ha voluto dare la possibilità a tutti gli elettori follonichesi di poter ascoltare la voce e le idee dei due candidati per poter scegliere cosa votare.

Per chi non avesse visto la diretta la può riguardare adesso in alto oppure sulla nostra pagina Facebook.

Ricordiamo che si vota nel turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco di Follonica, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.