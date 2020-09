SCARLINO – Un’auto, questa mattina, è caduta nel porto della Marina di Scarlino durante le operazioni di alaggio di un gommone.

L’auto è stata trascinata all’interno del Porto Canale. La squadra dei Vigili del fuoco di Follonica in questo momento, in collaborazione con il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno, sta recuperando l’autovettura con l’autogrù. Fortunatamente non ci sono stati feriti.