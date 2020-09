«Se scarichi Immuni avrai il 10% di sconto»: l’iniziativa del forno maremmano

SCANSANO – Dopo i dati deludenti sul download dell’app Immuni resi noti la scorsa settimana (in Italia la media è il 9,9% degli utenti, in Toscana il 12,5%), gli appelli a scaricare l’applicazione per il tracciamento del Coronavirus sono aumentati vertiginosamente. Tra questi ce ne sono alcuni del tutto inediti e originali, come nel caso del Dolce forno di Scansano, che ha deciso di fare uno sconto ai clienti che hanno Immuni sul proprio cellulare.

“Immuni è un’app diffusa gratuitamente dal governo italiano per aiutarci a combattere l’epidemia di Covid-19 – scrivono nel profilo del Dolce forno -. L’app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici.

Immuni pesa pochissimo sul cellulare, non traccia i dati come molte altre app o i social che si usano abitualmente, aiuta a proteggerci e ad evitare di regredire al tanto temuto lockdown già vissuto a Marzo-Aprile 2020.

In questo momento Immuni risulta scaricata solo dal 9% degli italiani (12,4% dei toscani).

Per sostenere la diffusione di questa app, che in Italia ha già bloccato diversi focolai, il Dolce Forno di Scansano ha deciso di offrire uno sconto immediato del 10% a chiunque mostrerà di aver installato l’app sul proprio cellulare al momento di pagare la spesa.

Ricapitolando: sconto del 10%, ogni volta, su ogni genere di acquisto, fino a fine ottobre 2020. Basta mostrare lo schermo del cellulare con l’app Immuni.

Per noi rappresenta un grande sforzo economico ma ci crediamo fermamente.

Non intendiamo dare alcuna connotazione politica a questa nostra iniziativa – concludono – che non gode di alcun tipo di patrocinio pubblico o privato”.