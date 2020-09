Roberto Nucciotti è il nuovo direttore del reparto di Urologia del Misericordia

Grosseto – L’Unità complessa di Urologia dell’ospedale Misericordia ha il suo nuovo direttore. E’ di ieri infatti la nomina del dottor Roberto Nucciotti che, alla presenza del direttore generale della Sud Est Antonio D’Urso, ha siglato il suo incarico quinquennale come direttore dell’Urologia grossetana, a seguito della selezione che lo ha visto il più idoneo a svolgere tale ruolo tra i candidati.

Il dottor Nucciotti, maremmano di origine, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze e ha una specializzazione in Urologia, conseguita con la tesi “La prostatectomia laparoscopica robot assistita: primo caso in Toscana”. Proprio nell’ambito della robotica risiede la sua massima competenza che ha sviluppato durante gli anni (dal 2013 a oggi) in cui ha ricoperto il ruolo di dirigente medico presso l’Urologia del Misericordia, potendo anche contare sulla Scuola internazionale di robotica che ha sede nell’ospedale maremmano.

Da marzo 2019 a febbraio 2020, è stato coordinatore per la Chirurgia robotica e il trattamento delle neoplasie maligne della ghiandola prostatica e tutt’oggi è il referente delle Chirurgia robotica urologica e gestione liste operatorie. Da più di due anni è segretario regionale AURO – Associazione Urologi Italiani.

Il direttore generale D’Urso esprime la sua soddisfazione: “La nomina del dottor Nucciotti è importante per l’attività urologica nel grossetano: in primis perché il nuovo direttore è un professionista conosciuto e stimato dai cittadini che conosce il territorio e dunque le esigenze di salute della zona e lavorando già da anni nel reparto assicura quella continuità assistenziale che è sempre auspicabile e da garantire nell’interesse dei pazienti. Il dottor Nucciotti ha un ampio bagaglio di esperienze nel settore, tra cui quella in chirurgia robotica urologica di cui oggi nessuna Azienda sanitaria può più fare a meno. Con questa nomina parte l’individuazione da parte della Asl Toscana sud est delle figure di vertice al momento vacanti di alcuni reparti del Misericordia, dovute alla volontà degli ex-titolari di accettare altri incarichi. Come già dichiarato, l’attenzione e l’impegno della Asl per Grosseto sono massimi, infatti tra tre giorni, il 18 settembre, ci sarà la selezione per il direttore di UOC Chirurgia e il 22 quella per il direttore di UOC Radioterapia”.

Al dottor Nucciotti le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro della direzione aziendale.