Rilascio delle tessere elettorali: si potenzia l’orario di apertura degli uffici comunali

GROSSETO – In previsione del Referendum e delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale Toscana del 20 e 21 settembre il Comune di Grosseto invita gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere al più presto, laddove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera, evitando di concentrare le richieste negli stessi giorni delle votazioni.

Se la tessera elettorale non risulta più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi, l’ufficio elettorale procede al rinnovo della stessa esclusivamente su domanda degli interessati, previa esibizione della vecchia tessera completata.

L’ufficio Elettorale sito in Via Saffi 17 al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, venerdì 18 rafforzerà l’orario al pubblico, sempre nei locali di via Saffi 17, rimanendo aperto dalle 9 alle 18 continuativamente.

Inoltre sabato 19 e domenica 20 settembre, date in cui è prevista la massima affluenza per richiedere le nuove tessere, per facilitare ulteriormente l’accesso agli sportelli ed evitare eventuali assembramenti che potrebbero creare, oltre che disagi, anche rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini e degli operatori, gli sportelli dedicati al rilascio dei documenti elettorali raddoppieranno e si sposteranno nei locali di via Colombo 5 (in piazza della Palma) negli spazi che normalmente sono occupati dagli uffici Tari e Cosap.

Gli sportelli in via Colombo saranno aperti sabato con orario continuato dalle 9 alle 18 e domenica con orario continuato dalle 7 alle 23

Lunedì 21 settembre, la distribuzione dei duplicati delle tessere elettorali sarà di nuovo all’Ufficio Elettorale in via Saffi 17 con orario continuato dalle 7 alle 15.

Il rilascio della nuova tessera non ha costi, avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.

Per informazioni: tel. 0564 488725/724/720; email: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it.

In fine, si ricorda che anche l’Ufficio Anagrafe, in via Saffi 17, sarà aperto per il solo rilascio delle carte di identità elettroniche nei seguenti giorni sabato 19 settembre con orario dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e domenica 20 settembre con orario continuato dalle 7 alle 23

Per informazioni: tel.0564488728/775 email: servizi.demografici@comune.grosseto.it.