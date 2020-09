Nasce il circolo Fratelli d’Italia “‘Gavorrano Tricolore”: «La destra c’è, cresce e vince»

GAVORRANO – E’ stato presentato nel pomeriggio di martedì 15 settembre presso il bar-ristorante ‘Il Borgo Nuovo’ di Caldana il circolo di Fratelli d’Italia, ‘Gavorrano Tricolore’. A darne l’annuncio è il commissario straordinario Bruno Ceccherini e il presidente provinciale di Fratelli d’Italia e candidato al Consiglio Regionale della Toscana per la circoscrizione di Grosseto, Fabrizio Rossi.

“La destra c’è, cresce e vince”. Con questo slogan che Fabrizio Fabiano, il neo coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia ‘Gavorrano Tricolore’, ha salutato gli iscritti e simpatizzanti presenti all’inaugurazione.

La presentazione è avvenuta alla presenza dei candidati maremmani di Fratelli d’Italia al consiglio regionale della Toscana, Fabrizio Rossi e Alessandra Mastri Flamini, e di iscritti e simpatizzanti. Coordinatore del neonato circolo ‘Gavorrano Tricolore’, è stato nominato Fabrizio Fabiano, già candidato sindaco e capogruppo consiliare nelle scorse consiliature del comune di Gavorrano e storico esponente della destra locale, da sempre vicino alle posizioni di Fratelli d’Italia, e che da oggi sarà alla guida del circolo territoriale gavorranese.

Gli iscritti che hanno già aderito sono oltre 30. Assieme al coordinatore Fabiano, ci sarà anche Piero Simonetti, che si occuperà degli affari generali, curando in questa prima fase, l’assetto organizzativo interno, affinchè le nuove e giovani forze aderenti al neonato circolo possano iniziare ad operare autonomamente.

“Costituire un circolo di Fratelli d’Italia nel comune Gavorrano – dice Fabrizio Fabiano – è un segnale molto importante per tutta la comunità gavorranese. Avere un organismo operativo per l’azione politica della Destra nel nostro comune, una voce politica da sempre presente sul territorio di Gavorrano, ma da oggi anche strutturata, che rappresenta da sempre i valori etici e sociali di Fratelli d’Italia, è un fatto molto importante”.

“A pochi giorni da quello di Cinigiano, aver gettato le basi di Fratelli d’Italia anche a Gavorrano – commentano il commissario Bruno Ceccherini e il presidente provinciale e candidato al consiglio regionale, Fabrizio Rossi – per il nostro partito rappresenta un passo in avanti molto importante e un segnale forte per affermare che la destra maremmana è presente in ogni angolo della provincia”.

“Realtà come quella del comune di Gavorrano – concludono Ceccherini e Rossi – dove la sinistra e il Pd da sempre governano, avevano bisogno della presenza di una vera forza di destra strutturata come quella di Fratelli d’Italia. E con oggi, con la costituzione del circolo di ‘Gavorrano Tricolore’ questo finalmente è diventata una realtà”.

I candidati di Fratelli d’Italia al consiglio regionale, poi si sono trasferiti nella vicina Scarlino Scalo, dove hanno incontrato iscritti e simpatizzanti per un aperitivo, in piazza Gramsci a Scarlino Scalo.