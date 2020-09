Incidente mentre va a scuola: ferito ragazzino di 16 anni

GROSSETO – Un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina in via dei Barberi, a Grosseto.

L’incidente, avvenuto alle 7.40, ha vista coinvolta un’auto e un motorino su cui si trovava il ragazzino, che stava andando a scuola. Lo scontro è avvenuto davanti alla piscina.

Il giovane è finito contro la fiancata della vettura. Il 118 ha prestato le prime cure al ferito, trasferendolo all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.