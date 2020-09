SATURNIA – Un ragazzo è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Siena dopo un incidente avvenuto alle 2 della scorsa notte.

Quattro ventenni romani (due ragazzi e due ragazze) sono andati a sbattere con la loro smart for four contro un pick up parcheggiato sulla strada, in via Aurinia, nel centro si Saturnia, nel comune di Manciano.

di 3 Galleria fotografica scontro smart pickup





Ra loro tre ragazzi hanno riportato ferite lievi, mentre il quarto è stato trasferito in gravi condizioni a Pegaso con l’elisoccorso Pegaso che è atterrato con i visori notturni vicino a Saturnia.

Gli animi si sono anche surriscaldati. Alcuni amici dei ragazzi feriti si sono lamentati dei soccorsi e ne è nata una lite, anche con alcuni abitanti di Saturnia, tanto che è stato necessario l’intervento del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Orbetello.