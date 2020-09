Doppia passerella per l’Atlante Grosseto: memorial Franchini e Lenzi e presentazione della nuova rosa

GROSSETO – Per l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, si avvicina l’ora del prossimo campionato di serie B di calcio a 5, ed è la ventiseiesima stagione agonistica e il 18esimo campionato consecutivo a livello nazionale, per un record non facile da superare.

Mentre la squadra sta sudando, caldo a parte, sotto la guida del riconfermato tecnico Alessandro Izzo, la società biancorossa organizza a partire da venerdì prossimo 18 settembre un importante torneo di calcio a cinque, dedicato alla memoria di Sergio Franchini, ex dirigente Atlante, e a Cristian Lenzi noto tifoso ultras del Grosseto venuto a mancare alcuni anni fa, che si svolgerà al Palabombonera di via Lago di Varano con inizio alle 16, 30.

Alla manifestazione, che ha il patrocinio dell’Assessorato allo sport del Comune di Grosseto, prendono parte dieci formazioni suddivise in due gironi, nel girone A fanno parte: Casalone, via Meda, Raccattati (Centro), Sacro Cuore e Rosa 27 (via Roma). Nel gruppo B invece: Braccagni, Elma Rugginosa, Tor Caldara, Sorba e Fancing Bar.

Come detto inizio venerdì alle 16,30 con il girone A e al termine è prevista una cena commemorativa in memoria del tifoso biancorosso Cristian Lenzi, a cui vi parteciperanno anche i genitori di Cristian. Il sabato sarà la volta del girone B con inizio sempre alle 16,30, mentre le finali avranno luogo domenica con inizio alle 17. Nel corso del sabato pomeriggio è previsto Open-Air, in collaborazione con Blues Coffe food drink & Music. Dopo la finalissima verranno effettuate le premiazioni e alla squadra vincitrice, oltre alla coppa della prima edizione del Torneo Vie e Quartieri di Grosseto “Sergio Franchini e Cristian Lenzi” andrà un viaggio premio.

Subito dopo verrà presentata ufficialmente alla stampa e ai tifosi, la squadra dell’Atlante Grosseto che parteciperà al campionato nazionale di serie B 2020/2021 e successivamente ci sarà una cena in memoria dello storico dirigente Franchini a cui parteciperanno anche i familiari e tutta la società dell’Atlante Grosseto.

Durante la manifestazione, con ingresso libero, è prevista una apposita area bar comprendente griglieria e paninoteca e tanta, tanta buona musica con dj set con vari gruppi musicali locali.