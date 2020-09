Dopo sette anni riapre il Museo della vite e del vino di Montenero

MONTENERO D’ORCIA – Il Museo della vite e del vino di Montenero d’Orcia (Castel del Piano) si rinnova e finalmente riapre i battenti dopo ben sette anni di chiusura al pubblico.

Mercoledì 16 settembre è la data da segnare per questo evento di riapertura così atteso.

La riapertura in questo anno segnato dalla pandemia da Covid-19 assume un significato ulteriore, ossia quello di dare un forte segnale di ripartenza in tutti i sensi dopo anni di chiusura motivata da lavori di ampliamento del sito museale, da mancanza di personale e di fondi dedicati. L’apertura infatti negli ultimi anni era effettuata esclusivamente su richiesta grazie alla disponibilità di un volontario del paese.

Questa riapertura con calendario programmato è stata fortemente voluta dall’assessore alla Cultura del Comune di Castel del Piano Renzo Rossi coadiuvato dai consiglieri comunali di Montenero Giorgio Avola e Jessica Acciaroli che insieme alla Pro Loco di Montenero con il presidente Paolo Rabazzi e gli altri soci hanno trovato un accordo per la gestione del Museo.

La convenzione per il servizio di apertura e custodia del museo è stata sottoscritta dall’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana che ha la delega per i servizi museali.

Nonostante la mancata accessibilità degli ultimi anni il Museo di Montenero è stato costantemente inserito nei progetti di catalogazione delle raccolte e di promozione delle attività messi in campo dal Sistema Museale Amiata, sempre più presente ed attivo sul territorio, per la valorizzazione dei musei denominati antropologici.

La riapertura nel mese di settembre è significativa anche perché è mese di vendemmia e riaprono le scuole.

Dal 18 maggio 2002 data dell’inaugurazione da parte del Comune di Castel del Piano e della Strada del vino di Montecucco sono passati più di 18 anni. E’ giunto il momento che la comunità di Montenero si riappropri di questo spazio disponibile non solo ad illustrare la storia del vino, ma anche a funzionare come luogo dove la comunità si ritrova affinché possa condividere valori, tradizioni e produzioni.

In un anno in cui sono pressoché annullate tutte le manifestazioni e le feste del vino, il museo si è dotato di un protocollo specifico per la fruibilità degli spazi ed anche per l’organizzazione di degustazioni e progetti di settore in collaborazione con il Comune, la Strada del vino e il Sistema museale Amiata.

Il Museo della vite e del vino di Montenero aprirà mercoledì 16 settembre con questi orari:

mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 17 alle ore 20.

Sarà possibile anche la prenotazione in orari diversi preavvisando l’ufficio del Sistema museale Amiata al seguente numero 0564 965268. Mail: sistemamusealeamiata@uc-amiata.gr.it