Commercio abusivo, quest’estate sequestrati oltre 4mila pezzi. Il sindaco: «E i controlli continuano»

GROSSETO – “Nelle ultime settimane della stagione estiva abbiamo intensificato gli interventi perché è questo il periodo in cui i venditori si sentono più liberi e tranquilli di agire. Ed è proprio durante questi ultimi interventi sulla spiaggia che è stato effettuato un nuovo sequestro di merce contraffatta”.

A parlare il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Fausto Turbanti, che si dicono soddisfatti dei controlli in spiaggia contro il commercio abusivo di quest’estate.

“Sono oltre 4mila i pezzi sequestrati nei 40 interventi effettuati – spiegano -. In generale comunque il bilancio di questi controlli registra una diminuzione di oltre 80% di materiale sequestrato, rispetto alla prima estate dell’attuale amministrazione. Questo progressivo miglioramento della situazione è frutto di una attenta e capillare presenza di personale che negli ultimi anni è stato pronto a intervenire sia in termini di prevenzione che in termini di repressione”.

Le operazioni sono state seguite dal Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia municipale.