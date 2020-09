Campionati atletica leggera: modifiche temporanee alla circolazione. Attenzione ai divieti

GROSSETO – In occasione dei campionati italiani junior promesse e under 23 di atletica leggera che si svolgeranno a Grosseto tra il campo Zauli, lo stadio Zecchini e il campo sussidiario palazzoli, dal 16 settembre fino alla giornata del 20, sono previste le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:

dalle ore 7 del 16 settembre, fino alle ore 20 del 20 settembre e fino a cessata esigenza, su via Veterani dello Sport, nel tratto antistante l’ingresso carrabile dello stadio e del campo Zauli è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione;

dalle ore 7 del giorno 16 settembre, fino alle ore 20 del giorno 20 settembre, sulla piazza Azzurri d’Italia è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione;

dalle ore 17 del giorno 17 settembre fino alle ore 18 del 20 settembre nel piazzale Bearzot (ex piazza Stadio) è istituito il divieto di transito e sosta on rimozione;

dalle ore 18 del 17 settembre 2020 fino alle ore 18 del 20 settembre in via Michelangelo in entrambi i sensi di marcia, nel tratto adiacente all’ingresso del campo Zauli, è in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione;

dalle ore 7 del 18 settembre 2020 fino alle ore 18 del 20 settembre nel tratto di via Giotto e nella corsia compresa con direzione di marcia dall’altezza di piazza Donatello fino all’intersezione con via della Repubblica, è istituito il divieto di sosta con rimozione;

dalle ore 18 del 17 settembre e fino alle ore 12 del 20 settembre nel tratto di via Michelangelo, nella corsia compresa e con direzione di marcia dall’altezza del campo sussidiario Palazzoli fino all’inizio dell’area di parcheggio dell’ingresso del campo Zauli è istituito il divieto di sosta con rimozione;

dalle ore 18 del 17 settembre fino alle ore 18 del 20 settembre nelle due aree di sosta comprese tra via Veterani dello Sport e via Signorini è istituito il divieto di sosta con rimozione;

dalle ore 18 del 17 settembre, fino alle ore 15 del 20 settembre in via Fattori nella carreggiata lato stadio è istituito il divieto di sosta con rimozione.