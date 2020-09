Al via i corsi del Golfo Rugby, allenamenti per tutti al campo di Follonica

FOLLONICA – Ricominciano i corsi del Golfo Ruby per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, con possibilità di avvicinarsi alla palla ovale anche per gli adulti negli allenamenti di Touch. La società maremmana continua inoltre la collaborazione con il Rufus Van Vincenzo, con cui ha attivato diverse franchigie nell’ottica di far crescere sempre di più questo bellissimo sport sul territorio.

L’appuntamento è ogni martedì e giovedì al campo di via Salceta a Follonica a partire dalle ore 17.30, mentre alle 20 gli allenamenti saranno riservati agli adulti. Per informazioni chiamare al 3925522881 o scrivere a info@golforugby.it.