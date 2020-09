VeryMaremma: un team di professionisti per raccontare le aziende top del territorio

GROSSETO – Per la prima volta in provincia di Grosseto tanti professionisti – provenienti da esperienze diverse nello stesso ambito, quello della comunicazione – mettono insieme le loro competenze per dar vita a un servizio unico. Il risultato è il progetto “VeryMaremma – Idee locali, visioni globali” – nato all’interno del Nucleo Fenice istituito dal Comune di Grosseto su iniziativa del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna per il rilancio dell’economia locale – che si propone di essere uno strumento per le aziende di tutti i comparti produttivi che devono far fronte alla crisi globale provocata dalla pandemia di Covid-19, proponendo o rilanciando la loro immagine sui mercati nazionali e internazionali con tutti gli strumenti della comunicazione integrata.

“VeryMaremma” vede la partecipazione di nove professionisti tutti maremmani: lo Studio giornalistico associato PuntoCom (con i giornalisti Gianluca Domenichelli e Paola Villani), Andrea Burgio (fotografo-videomaker), Edoardo Lenzi (fotografo-videomaker), Valentina Mariotti (web designer, e-commerce manager), Francesca Rossi (copy-project manager), Lorenzo Sabatini (editor-creativo), Andrea Stoppacciaro (consulente e formatore in marketing e comunicazione) e Roberta Trotta (graphic designer).

«VeryMaremma è molte cose – spiegano i professionisti promotori del progetto – a partire da un portale web (www.verymaremma.it) e da profili social (Facebook e Instagram) che serviranno come strumenti per diffondere i contenuti che saranno prodotti dal gruppo di lavoro, ognuno per le proprie competenze. Ad esempio interviste (video e testuali) dal taglio giornalistico, shooting fotografici e video promozionali che verranno pubblicati sul sito web e ripresi poi sulle pagine social, adattando ogni contenuto alla piattaforma ideale. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto insieme per concepire e far crescere questo progetto: abbiamo realizzato il logo e l’immagine grafica di VeryMaremma, creato le pagine social e il portale web e realizzato i contenuti, che saranno pubblicati a partire dai prossimi giorni. Per i primi contenuti, sposando la filosofia del Nucleo Fenice del Comune di Grosseto, ci siamo messi a disposizione gratuitamente delle aziende e del territorio».

Oggi, lunedì 14 settembre, VeryMaremma, si presenta pubblicamente. Con l’obiettivo di crescere. «La filosofia del progetto, come ben illustra il payoff “Idee locali, visioni globali”, è rappresentare una vetrina per raccontare quelle aziende che pur esaltando il valore aggiunto dato dall’appartenenza territoriale abbiano anche una vocazione internazionale, visto che l’export è sempre una carta vincente per chi può proporre qualità uniche sui mercati. E qui le unicità non mancano».

A questo proposito i professionisti di VeryMaremma lanciano un appello: «Ci rivolgiamo a tutti i comparti: dalla manifattura all’agro-industriale e alimentare, dalle infrastrutture al commercio, dal turismo alla cultura. Se siete realtà produttive uniche nel vostro genere, impiegheremo tutte le nostre professionalità per promuovere il vostro valore».

Per informazioni scrivere a info@verymaremma.it.