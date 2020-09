Venerdì Di Giacinto chiude la sua campagna elettorale con “Una passeggiata per Follonica”

FOLLONICA – Il giorno venerdì 18 si terrà l’evento “Una passeggiata per Follonica”, un’iniziativa itinerante pensata dal candidato Massimo Di Giacinto per effettuare un tour conclusivo della città in vista del voto.

L’occasione servirà per incontrare tutti coloro che, nel corso delle settimane precedenti, per motivi di lavoro o perché in ferie, non hanno potuto confrontarsi direttamente con il candidato.

Assieme al candidato parteciperanno anche gli assessori designati; un modo per far conoscere personalmente ai cittadini i componenti della futura squadra di governo e per affrontare, nello specifico, i temi di interesse cittadino.

L’itinerario preciso verrà comunicato nei prossimi giorni sulla pagina facebook del candidato, e comprenderà come tappe intermedie quelle aree interessate da precisi interventi di programma.

La passeggiata avrà inizio in Prato Ranieri venerdì 18 davanti alla scuola di musica attorno alle 17 e si concluderà al gazebo ubicato in via roma alle 20 circa.

Seguirà un piccolo aperitivo. Chi fosse intenzionato a partecipare lo comunichi al numero 3203185746 almeno 24 ore prima in modo da consentire all’organizzazione dell’evento di predisporre le misure necessarie in materia di Covid19.

Il contributo all’inziativa è libero, sottoscrivibile al gazebo al momento dell’aperitivo. Il ricavato verrà devoluto interamente all’associazione a Biglie Sciolte.