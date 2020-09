Una rosa Under 17 per il Circolo Pattinatori, Osti: «Salvaguardiamo il nostro parco atleti»

GROSSETO – La notizia era nell’aria da tempo ma sabato scorso, nel corso della riunione di Livorno, è diventata realtà. Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 ha formalizzato l’iscrizione al campionato Under 17 (foto d’archivio di Casaburi). “In questa formazione – spiega il presidente biancorosso Stefano Osti – troveranno spazio i giovani che sarebbero rimasti fuori dal gruppo di serie B. In questa maniera salvaguardiamo il nostro parco atleti e daremo la possibilità ai ragazzi di crescere con più calma”.

La compagine del Cp Grosseto sarà affidata, come lo scorso anno, alle cure di mister Marco Ciupi. Con l’iscrizione della Under 17 sono diventate ben quattro le formazioni giovanili, considerato che sono già pronti per scendere in campo i quintetti under 15, under 13 e under 11. Senza dimenticare che la società di via Mercurio parteciperà al campionato di mini hockey. Inoltre prende oggi il via la preparazione delle formazioni giovanili. Nei prossimi giorni la Fisr renderà note le modalità di svolgimento dei vari tornei.