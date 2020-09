Tornano i corsi di rugby del Grosseto Club, porte aperte per sportivi di ogni età

GROSSETO – Riprendono i corsi di mini rugby firmati Grosseto Rugby Club, mercoledì 16 settembre alle ore 18 nel campo di via Davide Lazzeretti. L’appuntamento è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 5 ai 12 anni ed è possibile venire a provare gratuitamente per tutto il mese di settembre. “Il rugby è uno sport davvero per tutti – ha specificato la società grossetana di palla ovale – adatto ai ragazzi e alle ragazze di tutte le corporature, aiuta i ragazzi a credere in se stessi e a lavorare di squadra. Per rendere più agevoli le operazioni di registrazione degli accessi causa COVID-19 si consiglia di arrivare al campo alle 17,30”.

Per informazioni su mini rugby e scuola rugby contattare Giampiero 3208520322, per Seniores femminile Noemi 3318676293 e per Seniores maschile Simone 3334922528.