Tc Manetti, qualificazione alla fase regionale per le squadre femminili di serie D3

GROSSETO – Si conclude con il passaggio al turno successivo l’avventura delle due formazioni femminili del Tc Manetti impegnate nella serie D3. Le squadre del presidente Roberto Franceschini hanno concluso al primo posto i rispettivi gironi e attendono ora di conoscere le avversarie nella fase successiva.

Il team capitanato da Laura Busonero, inserito nel girone 1 e composto anche da Michela Palma, Iryna Sliusar e Sandra Vellutini si è imposto nella prima giornata sul Ct Pitigliano con il punteggio di 3 a 0 e, nel turno successivo, ha superato il Ct Massa Marittima per 2 a 1. Nell’altro raggruppamento, la compagine agli ordini di Barbara Zigoli e formata anche da Beatrice Cordovani, Laura Landeschi, Laura Lozzi, Chiara Martelli, Sara Paramucchi, Sara Pennisi e Michela Zanaboni ha avuto la meglio sul Tc Follonica nella prima giornata del girone e si è aggiudicata il derby cittadino superando il Ct Grosseto solo al long tie break dell’incontro decisivo, dopo essersi trovata in parità al termine dei due incontri di singolare. Niente da fare invece per la formazione di D3 maschile del circolo che dopo la sconfitta contro il Tc Paganico ha pareggiato la seconda gara del girone con il Tc Follonica non riuscendo così a qualificarsi per il turno successivo.