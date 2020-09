GROSSETO – Nuove agevolazioni in arrivo per i soci di Tema Vita. Lo ha annunciato questa mattina il Consiglio di amministrazione dell’associazione durante una conferenza stampa tenutasi nella Sala Mirto Marraccini di Banca Tema in Corso Carducci a Grosseto.

L’associazione mutualistica di Banca Tema ha attivato una campagna di prevenzione sanitaria con molti vantaggi per i propri soci, valida dal 15 settembre al 15 novembre 2020.

La promozione prevede il rimborso del 30% su visite mediche specialistiche, analisi del sangue e diagnostica strumentale effettuate in qualsiasi struttura privata o pubblica anche non convenzionata, nel caso di strutture convenzionate il risparmio può arrivare fino al 50% della spesa sostenuta. Il rimborso potrà essere richiesto anche per prestazioni sanitarie effettuate da figli minorenni.

I rimborsi hanno un tetto massimo per socio pari a 150 euro per le visite mediche specialistiche a cui si sommano altri 150 euro massimi per le analisi del sangue e diagnostica strumentale.

“Inoltre, abbiamo un’altra importante novità – dichiara il presidente di Tema Vita Francesco Gentili -. I nuovi soci Tema Vita potranno beneficiare delle promozioni immediatamente, senza attendere il periodo di carenza di novanta giorni, normalmente previsto”.

“La nostra mutua svolge un ruolo sociale importante per la collettività – aggiunge il presidente di Banca Tema Valter Vincio – è una risorsa per il nostro territorio e siamo certi che questa campagna di prevenzione sarà utile anche per incrementare il numero di soci e permetterci così di offrire loro agevolazioni sempre più vantaggiose”.

“Tutelare la salute dei propri associati e curare gli aspetti educativi, culturali e ricreativi della vita dei soci e dei loro familiari sono gli obiettivi principali dell’associazione – afferma il direttore generale di Banca Tema Fabio Becherini – Tema Vita, con i suoi servizi, integra l’operato quotidiano della nostra Banca, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità di vita della comunità di appartenenza”.

Per aderire a Tema Vita occorre essere socio o cliente di Banca Tema. L’iscrizione può essere fatta in tutte le filiali di Banca Tema oppure presso la sede operativa dell’associazione, in via degli Apostoli 11/b a Grosseto.

Il costo annuale è di 24 euro per i giovani soci Banca Tema (fino ai 30 anni) e di 48 euro per i clienti.

Maggiori informazioni su www.temavita.it – 0564 444764/65 – info@temavita.it.