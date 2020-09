Il parcheggio si paga con l’app: a Massa arriva MyCicero

MASSA MARITTIMA – Da lunedì 14 settembre a Massa Marittima è attiva la possibilità di utilizzare l’app per il parcheggio facile MyCicero, l’app più diffusa in tutta Italia in più di 160 città fra cui: Roma, Bologna, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa ed Arezzo.

Un’applicazione che arriva nella città del Balestro grazie alla collaborazione con la Massa Marittima Multiservizi Srl che gestisce i parcheggi ed il Comune di Massa Marittima.

Con questa app si può pagare la sosta sulle strisce blu direttamente dallo smartphone, senza costi aggiuntivi superando così il problema della necessità di avere contanti e di dover cercare i parcometri, ma non solo. Infatti si può anche prenotare il parcheggio in aeroporti, porti e stazioni lungo tutta la Penisola.

Il parcheggio si attiva e disattiva direttamente dall’app: la zona viene riconosciuta grazie alla localizzazione GPS e fornisce automaticamente la tariffa da applicare, che rimane quella standard.

Nel caso invece sia necessario rimanere più del dovuto non c’è bisogno di tornare all’auto per prolungare la durata della sosta: basta modificarla dal proprio smartphone. E chi non dispone di uno smartphone può utilizzare comunque la piattaforma con una chiamata o un sms. Per utilizzare MyCicero si deve solo scaricare l’app gratuita (disponibile per iOS e Android) e scegliere tra i tanti metodi di pagamento messi a disposizione, da tutte le carte di credito al conto corrente fino al contante presso tutte le ricevitorie SisalPay.

Con la stessa app è anche possibile pianificare i propri spostamenti con i mezzi pubblici ed acquistare i titoli di viaggio di Trenitalia e tante aziende di trasporto pubblico.

“Come Cda della Massa Marittima Multiservizi – spiega il presidente Renato Vanni – abbiamo ricevuto l’incarico da parte del Comune di ricercare strumenti di pagamento che facilitassero l’uso dei parcheggi. Del resto l’emergenza Covid ha comportato una parziale modifica sui comportamenti degli utenti, e il pagamento elettronico ha avuto una grande crescita. Abbiamo scelto la piattaforma MyCicero tra le varie proposte di collaborazione, perché con oltre due milioni di app scaricate in Italia è probabilmente il sistema più utilizzato e vanta una particolare facilità di utilizzo”.

“Finalmente – prosegue – siamo riusciti ad introdurre un sistema che consentirà di superare quei limiti, legati allo strumento dei parcometri, che ci impedivano di far pagare all’utente il tempo effettivo di sosta, una delle principali criticità cui rimangono sensibili sia il sindaco Marcello Giuntini che l’assessore Maurizio Giovannetti“.

Per fornire ai cittadini e turisti tutte le informazioni gli ausiliari della sosta e del traffico rimangono disponibili presso la sede della Massa Marittima Multiservizi in Via Corridoni in orario di ufficio o possono essere contattati ai numeri di telefono: 0566906574, 3281194101 oppure 3388515681.