I “ragazzi” del 1970 festeggiano i 50 anni con una cena

GAVORRANO – Una trentina di “diversamente giovani” della classe ’70 di Gavorrano e Scarlino, si sono ritrovati sabato 12 settembre a “La vecchia Hosteria” di Bagno di Gavorrano, per festeggiare insieme il raggiungimento del mezzo secolo di vita.

Una piacevole serata accompagnata da tanta allegria, amicizia e tanti ricordi che hanno scaldato l’ambiente, il tutto accompagnato da buon vino, ottima cucina ma soprattutto tanta voglia di stare insieme e di divertirsi.

Nonostante il mezzo secolo di vita, i ricordi e le risate per un po’ hanno riportato indietro le lancette degli orologi di tutti i presenti, che tra brindisi e aneddoti hanno movimentato la serata dell’intero ristorante.

L’idea di riunire i “giovani vecchietti“ dei comuni di Gavorrano e Scarlino è stata molto apprezzata dai tutti i presenti che a fine serata viste le tante risate ed il divertimento scaturito, hanno ipotizzato una “riavuta“ per il mese di ottobre.

Occasione che potrà cosi’ essere sfruttata da tutti coloro che per impegni di lavoro e non, sabato sera non sono potuti essere presenti.

Chissà che questo idilliaco connubio enogastronomico non possa fungere da apripista a qualcosa di più istituzionale tra i due Comuni? In fondo si sa, di fronte al buon cibo e al buon vino nascono sempre cose inaspettate ed egregie.