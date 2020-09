I candidati di Sinistra Civica Ecologista incontrano la popolazione di Montelaterone

MONTELATERONE – La campagna elettorale della lista Sinistra Civica Ecologista di Grosseto fa tappa martedì 15 settembre sull’Amiata dove alle 17,30 è in programma un incontro di presentazione del progetto politico e dei suoi candidati in piazza del Popolo a Montelaterone nel comune di Arcidosso.

Al centro dell’incontro con i candidati Marco Giuliani, Latifa Hasnaoui, Lorenzo Rossi e Teresa Monachino l’esperienza delle cooperative di comunità, il tema dei beni comuni e la valorizzazione delle aree interne e dei piccoli borghi. La scelta della tappa di oggi non è casuale perché la Cooperativa di Comunità Il Borgo di Montelaterone è una delle quattro che sono nate di recente in Toscana grazie ad uno specifico progetto virtuoso della Regione con la quale il Comune di Arcidosso ha siglato un protocollo d’intesa sull’economica civile e l’innovazione civica.

In particolare l’obiettivo della cooperativa di Montelaterone è dare vita ad un ostello in un immobile della Curia in via ristrutturazione e la realizzazione di un albergo diffuso in paese, creando così nuovi spazi di accoglienza per i turisti e al contempo ricreando il tessuto sociale della comunità.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 392 9449031.