Biglie sciolte smentisce Di Giacinto: «Mai autorizzato ad usare il nostro nome. No a strumentalizzazioni»

FOLLONICA – «Apprendiamo a mezzo stampa della volontà del candidato Di Giacinto di fare una donazione alla nostra associazione contestualmente alla chiusura della campagna elettorale con l’evento “Una passeggiata per Follonica”.». A scrivere è Serena Piccardi dell’associazione Biglie Sciolte onlus. La stessa comunicazione, inviata alla nostra redazione, è stata pubblicata sulla pagina facebook ufficiale dell”associazione.

«Ci teniamo a sottolineare che non abbiamo autorizzato l’utilizzo del nome della nostra associazione e diffidiamo dal farlo ulteriormente, in quanto crediamo che in un momento così delicato per la nostra città sia giusto che l’associazionismo non venga strumentalizzato».

«La nostra associazione, che si chiama Biglie sciolte, e non Briglie Sciolte, nasce con l’intento di includere e non ha finalità politiche».