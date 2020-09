Benini parla di “Rinascita” con il filosofo Simone Regazzoni

FOLLONICA – Secondo appuntamento, prima del ballottaggio del 20 e 21 settembre, con la rassegna culturale “M’innamoravo di tutto 2.0”. Mercoledì 16 settembre, alle 21.30, nel giardino del Casello Idraulico si parlerà della parola “Rinascita” con Simone Regazzoni, docente all’Irpa – Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata di Milano.

“Abbiamo scelto di mettere al centro di questo incontro la parola ‘rinascita’ – dice Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica per il centrosinistra – perché in questo momento più che mai è importante trovare gli stimoli per ripartire, come sistema paese, come città, ma anche come individui che si trovano a fare i conti, ancora, con una situazione inaspettata che ha profondamente cambiato tutti noi”. Dalla conversazione tra Andrea Benini e il professor Regazzoni, quindi, si parlerà di rinascita anche a partire da alcune serie tivù.

Simone Regazzoni – Professore all’Irpa di Milano, istituto diretto da Massimo Recalcati, filosofo e allievo di Jacques Derrida, si occupa di filosofia politica e filosofia della cultura di massa.

Ha collaborato con il programma di Radio 3 “Fahrenheit” e con la rivista GQ. Ha tradotto e curato opere di Jacques Derrida, Jean-Pierre Vernant, Philippe Lacoue-Labarthe. È autore di diversi volumi , coautore, sotto lo pseudonimo collettivo di Blitris, della Filosofia del Dr. House (2007). E’ autore anche di La decostruzione del politico (2006); Harry Potter e la filosofia (2008); La filosofia di Lost. Philosophy fiction (Ponte alle Grazie, 2009); Jaques Derrida il desiderio della scrittura (Feltrinelli 2018)