BallottaggioFollonica: la sfida tra Benini e Di Giacinto in diretta su IlGiunco.net

FOLLONICA – A pochi giorni dal voto per l’elezione del sindaco di Follonica sarà in diretta su IlGiunco.net la sfida per il ballottaggio. Sfida tra Andrea Benini, centrosinistra e Massimo Di Giacinto, centrodestra che sarà possibile seguire sul nostro quotidiano e sulla nostra pagina facebook.

L’appuntamento elettorale con il ballottaggio è molto atteso e rappresenta un “unicum” in Italia: infatti questa votazione arriva a distanza di quasi un anno e mezzo da quella del primo turno. La proclamazione degli eletti del maggio del 2019 infatti è stata annullata dal Tar della Toscana che contestualmente aveva disposto lo svolgimento del ballottaggio tra i due candidati che avevano ottenuto più voti al primo turno. Dopo il rinvio del ballottaggio per motivi legati all’emergenza sanitaria del coronavirus (lo scorso 15 marzo), gli elettori di Follonica sono chiamati a scegliere il loro sindaco domenica 20 e lunedì 21 settembre prossimi.

E così a pochi gironi dal voto IlGiunco.net lancia questa iniziativa di confronto tra i due candidati: appuntamento a mercoledì 16 settembre alle 10. In onda con i due candidati a sindaco il direttore Daniele Reali. Durante la diretta sarà possibile anche intervenire con alcune domande ai candidati.