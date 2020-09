A scuola come in un giardino: i progetti della Rodari per un rientro in classe divertente e sicuro

FOLLONICA – Piantare … scuole: inizia con questo auspicio l’anno scolastico nel plesso Rodari, Istituto comprensivo Follonica 1.

“Vorremmo costruire uno spazio – spiegano gli insegnanti – nel quale le bambine e i bambini possano vedere e percepire la bellezza e l’armonia dei colori e dei profumi di piante e fiori.

Per cominciare, nel rispetto di tutte le normative attuali, tanti fiori e profumi intorno alle nostre classi: “Il girotondo dei fiori” per la classe prima; ”Il girotondo dei colori” per la classe seconda; “Il giardino fiorito” per la classe terza; e infine “Il giardino delle piante aromatiche” e “Il giardino delle piante officinali” per le classi quarta e quinta.

Uno spazio – scuola stimolante e piacevole non potrà che aiutare a creare i presupposti per coinvolgere i bambini nelle attività didattiche e renderle significative ed efficaci.

Come già da alcuni anni, il plesso Rodari sarà impegnato nei suoi progetti interdisciplinari di “Lavoro ben fatto” e “Lavoro narrato” che affrontano un uso consapevole delle tecnologie, stili di vita, lavoro ed uguaglianza sociale, “Lettura ad alta voce” in ogni materia, progetto Trinity per aprirsi al mondo e, da quest’anno (con grande soddisfazione), anche nel progetto scoolfood, che ci supporterà nella nostra avventura di ecosostenibilità ambientale e non solo.

Ci avviciniamo all’anniversario della nascita di Gianni Rodari – concludono gli insegnanti – e la nostra scuola vuole essere pronta per festeggiare, in sicurezza, ma con gioia ed entusiasmo”.