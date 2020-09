Sei maremmano se dici: “Che si mangia oggi?” “Ave Maria secondo ‘l solito!”

GROSSETO – Chi ha i figlioli sa che uno dei momento più critici nella giornata è quello dei pasti. Di solito quel che la mamma porta in tavola non va mai bene. Fai la pasta al pomodoro? La volevano in bianco! Fai le bracioline all’olio? “Le volevo alla pizzaiola!” E via così.

Un tempo quel che c’era si mangiava. E zitto, sennò si saltava anche il pranzo o la cena. Certo, i mugugni ci so’ sempre stati. Mi ricordo da bimbetto questa espressione: “Che si mangia oggi?”

“Ave Maria secondo ‘l solito!” Era la risposta che arrivava dalla cucina. Come a dire: quello che hai mangiato ieri e l’altro ieri e l’altro ieri ancora….